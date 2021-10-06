بطولة وعطاء.. جامعة القاهرة تنعي شهيدا الشرطة في الإسماعيلية

ببالغ الحزن والأسى تنعي

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، شهيدا الشرطة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء خلال قيامهم بواجبهم في الدفاع عن مقدرات الوطن وسيادة الأمن في ربوعه وتطهيره من الإجرام والمجرمين.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لوزير الداخلية ورجالها ولأسرة الفقيدين، داعيًا للفقيدين أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، سائلا الله أن يتم شفاءه وعافيته على المصابين، مشددا على أن الشرطة المصرية تقدم تضحيات كبيرة تثبت بطولة وعطاء رجال وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأمن في ربوع الوطن حتى ينعم الشعب المصري بالأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية الكبرى.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ، وأثناء قيام مأمورية لإستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابى شديدة الخطورة لإرتكابهم عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية.

وعقب تحديدهم وإستهدافهم بمنطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية، بادر أفراد التشكيل العصابى بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة.

مما أسفر عن إستشهاد 2 من الضباط ، ومقتل أحد أفراد التشكيل وضبط الباقين وعددهم 3 وبحوزتهم (3 أسلحة آلية و بندقية خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.