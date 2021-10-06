عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بطولة وعطاء.. جامعة القاهرة تنعي شهيدا الشرطة في الإسماعيلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ببالغ الحزن والأسى تنعي 

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، شهيدا الشرطة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء خلال قيامهم بواجبهم في الدفاع عن مقدرات الوطن وسيادة الأمن في ربوعه وتطهيره من الإجرام والمجرمين.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لوزير  الداخلية ورجالها ولأسرة الفقيدين، داعيًا للفقيدين أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، سائلا الله أن يتم شفاءه وعافيته على المصابين، مشددا على أن الشرطة المصرية تقدم تضحيات كبيرة تثبت بطولة وعطاء رجال وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأمن في ربوع الوطن حتى ينعم الشعب المصري بالأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية الكبرى.

txt

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: المنصات الإلكترونية مستمرة في العام الدراسي الجديد

txt

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر هذا الرابط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ، وأثناء قيام مأمورية لإستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابى شديدة الخطورة لإرتكابهم عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية.

وعقب تحديدهم وإستهدافهم بمنطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية، بادر أفراد التشكيل العصابى بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة.

مما أسفر عن إستشهاد 2 من الضباط ، ومقتل أحد أفراد التشكيل وضبط الباقين وعددهم 3 وبحوزتهم (3 أسلحة آلية و بندقية خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية جامعة القاهرة قوات الشرطة استشهاد ضابطي شرطة الدكتور محمد عثمان الخشت

ترشيحاتنا

الشناوي يؤدى تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر اليوم

بيل جيتس في أدنى مركز بقائمة فوربس للأثرياء بتاريخه.. ثروته منذ الانطلاق حتى الطلاق

منكرها كافرا .. علي جمعة يكشف حكم ترتيب آيات القرآن

مباراة 19 ثانية .. وفاة ملاكم شهير بعد تلقيه ضرب قاضية| فيديو

بعد قرارها بشراء منظومة "إس-400" الروسية.. بيان عاجل من أمريكا بشأن الهند

الشوط الأول.. يد برشلونة يقلب الطاولة على الزمالك 17 - 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

وائل جمعة يعلن عبر صدى البلد سلامة أشعة الشناوى ولحاقه بمباراة مصر وليبيا

من تليفونك المحمول.. طريقة استخراج بطاقة رقم قومي جديدة

المهن التمثيلية وجموع فناني مصر يهنئون الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعد أسبوع .. الخطيب يحسم موقف تجديد تعاقد موسيماني مع الأهلي

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

المزيد

ساحة رأي

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

رجب الشرنوبي يكتب العبور الآمن

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ