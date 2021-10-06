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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على جزء من الملعب خلال مران اليوم الأربعاء.


وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي محمد عواد ومصطفى فتحي ومحمود علاء وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول بالنادي.


ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

 

على جانب آخر.. استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، وفداً إماراتيا برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لبحث سبل التعاون المشتركة بين النادي والمجلس في المجال والرياضي والاجتماعي وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة بفرع نادي الزمالك بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وضم الوفد الشيخ عبد الله الدح عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ونبيل محمد العشري رئيس اتحاد كرة اليد الإماراتي.

 

وشهد اللقاء الذي جمع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك 
والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والوفد الإماراتي بحث سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بين النادي والمجلس وآخر مستجدات فرع النادي بالإمارات العربية المتحدة وحضر اللقاء عمرو مصطفى كامل المكلف بملف فرع الزمالك الجديد.

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