الشاعرة الفلسطينية: حب مصر في قلوبنا لا توصفه أية كلمات ..فيديو

قالت ميس عبد الهادي الشاعرة الفلسطينية التي تألقت أمام الرئيس السيسي ، إنها مهما تتحدث عن مصر بكلمات فلن توفيها حقها وقليل عليها ، مؤكدة أن حب مصر في قلوبنا لا توصفه أية كلمات .

وأضافت ميس عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، أنا احب مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم لافتا إلي أن مصر وفلسطين تربطهم علاقات قوية منذ زمن طويل ودائما مصر سباقة وداعمة للقضية الفلسطينية .

وأوضحت ميس عبد الهادي ، أن الكلمات التي احتوتها القصيدة التي ألقيتها أمام الرئيس السيسي ليست كلمات شعرية ولكنها نابعة من داخل القلب ، لافتة أن أفارول الجيش المصري عندما نراه نكون سعداء جدا وفخر لنا أن نراه لان كل عربي حر يجب عليه أن يفخر بالجيش المصري .