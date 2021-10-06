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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة..

دولة عربية تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثالث

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة، بفيروس كورونا  لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت  الوزارة أنه تم تسجيل أدنى إصابات، بعدد 31 إصابة، وبلغت نسبة الإصابات للمسحات 0.18%.

وفيما يتعلق بحالات «عناية كوفيد»، كشفت إحصائية الوزارة عن تسجيل 12 حالة، في حين بلغ عدد الحالات بالأجنحة 33 حالة.

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الكويت تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لـ 3 فئات.. ولكن بشرط

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الكويت تحتل المركز الأول خليجياً في نسبة الشفاء من كورونا


وفي سياق اخر؛ ذكر المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الكويتية  الدكتور عبدالله السند أن 58 مركزا صحياً يقدمون خدمة التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية لفئة كبار السن اعتبارا من الغد، وفتح التسجيل حاليا لمن فوق  60 سنة، على أن يتم فتح التسجيل للفئات الأخرى خلال الأيام القادمة وفقا لأولوية فئات الاختطار.

وكشف السند عن تدشين حملة التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية، وتقديم لقاح الإنفلونزا واللقاح ضد بكتيريا الإلتهاب الرئوي (نيموكوكال) للكوادر الصحية عبر المستشفيات العامة اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري.

وأوضح أن فئة كبار السن من عمر 60 سنة وما فوق، والعاملين في المجال الصحي، وفئة ذوي أمراض ضعف المناعة الذين حصلوا على الجرعة التنشيطية (الجرعة الثالثة) من لقاح كوفيد-19 أتيح لهم الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في حينه.

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دولة عربية تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثالث

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