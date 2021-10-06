الزنبيلي: مستشفي أورام الأقصر للأطفال استقبلت 450 طفلا ونسبة الشفاء تصل 80%

مفيش أصعب من ألم طفل مريض محتاج علاج فماذا لو كان طفل مريض بالسرطان بصعيد مصر فكان الكثير من الأسر تقف عاجزة أمام هذه المرض اللعين بسبب قلة المال وبعد مسافة المستشفيات المتخصصة لهذا المرض ، ومنذ شهور أصبح الحلم حقيقة بعد افتتاح مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالمجان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر وذلك لخدمة جميع أهالي الصعيد بحضور عدد من الفنانين والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلى رأسهم النائب محمد أبو العنيين وكيل مجلس النواب .



ويقول الدكتور محمود معتز الزنبيلي رئيس قسم أورام الأطفال المستشفي فى تصريحات خاصة “لصدى البلد ” بان المستشفي تم افتتاحها تجريبياً فى شهر يوليو 2020، وتم الإفتتاح الرسمي لها فى فبراير 2021 العام الجاري، استقبلت المستشفي حتى الان استقبال أكثر من 450 طفل من مرضي سرطان الصعيد وتم عمل حفلة تخرج 40 طفل تم شفاءهم من المرض خلال الأيام الماضية.



وأضاف "الزنبيلي" ان نسبة الشفاء بسرطان الاطفال عالية جدا تصل الى 80% موضحا بان 50% من الحالات التى تم استقبالها بالمستشفي كان لمرضي سرطان الدم الحاد وسرطان الغدد الليمفاوية مؤكدا بان العلاج بالمستشفي بالمجان .



وأشار رئيس قسم اورام الاطفال بان المستشفي بها فريق طبي متخصص مكون من استشاريين وأخصائيين فى سرطان الاطفال يقوموا باستقبال الطفل فور دخوله المستشفي حيث يتم التخصيص والعلاج مشيرا بان المستشفي تضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها .

واوضح " الزنبيلي " بان بالمستشفي قسم متخصص لجراحة سرطان الاطفال وتم عمل به حتى الان 62 جراحة متخصصة فى سرطان الاطفال وهى عبارة عن جراحات نوعية معقدة مثل جراحات استئصال اورام العظام وجراحات استئصال جزء من الكبد وجراجات استئصال الكلى واستئصال سرطان المبيض موضحا بان المستشفي لديها فريق كامل متخصص فى العلاج الاشعاعي للاطفال فهناك 30 طفل استفاد العلاج من هذا النوع ايضا هناك 80 طفل استفاد من خدمة العلاج اليوم الواحد بالمستشفي .



ومن جانبه أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج أورام الأطفال الجديد يقع بجوار مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالاقصر، ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الاطفال، وداخل هذه العيادة سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة ، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها



واشار فؤاد، إلى أن المستشفى الجديد يعمل وفق أحدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الاطفال، وتستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد، حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.

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