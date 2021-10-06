"نعمة" من كلية التجارة لبيع مشغولات المكرمية ..فيديو

فتاة حلمت بأن تصبح صاحبة أكبر مشروع من فن المكرمية ، ظلت تحارب حتي تتعلمه لمدة عام كامل حتي أصبح لديها مشروعها الخاص ،وأصبحت تعلم الفتيات والأطفال التي تطمح في أن يكون لها مشروعها الخاص من فن المكرمية وهي " نعمة " بنت محافظة الإسكندرية ،خريجة كلية التجارة منذ عدة سنوات .

وفي حوار خاص لها مع موقع "صدى البلد" ، قالت إنها لم تعمل بشهادتها ،حيث أنها منذ صغرها تعشق الخياطة والتفصيل والألوان فكانت تصنع بعد القطع لوالدتها وأختها وهدايا أيضاً لأصدقائها، لكنها لم تطمح يوماً بأنه يصبح مشروعا خاصا.

وأشارت "نعمة" الي أن فن المكرمية يتميز بأنه لا يستخدم أي معادن ، كما أن خامتها تبهر الناس سواء في المعلقات أو الملابس أو المراجيح المنزلية، فهي تعد فنا خليجيا في الأصل يهتم به العرب في ملابسهم وكافة حياتهم ، كما أن المصريين مؤخراً أدخلوه علي ملابسهم .

ونوهت "نعمة " أن هناك العديد من البنات قررت أن تتعلم فن المكرمية ليوفروا على أنفسهم الأسعار الغالية من منتجاتها ،كما أنهم يقدمون معارض بشكل مستمر ، لافتةً الي أن المكرمية لها العديد من الأشكال والأحجام حسب طلب الزبائن.

وأختتمت بأن الفترة الأخيرة زاد الطلب على المراجيح في المنازل بالإضافة إلى الشنط اليدوية ، منوهةً عن أنها تأخذ وقتا طويلا من أجل تقفيل قطعة واحدة حتي تصبح بشكل جيد ومقبول للمشتري ،كما أنها تحب شغل عمل يدها .