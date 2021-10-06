إنجاز تاريخي.. سمر حمزة تتوج بأول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ 2006

توجت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة،ببرونزية بطولة العالم والتي تستضيفها العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة من 2 وحتى 10 أكتوبر الجاري.



وحققت سمر البرونزية عقب فوزها على نظيرتها بطلة الهند بنتيجة 2 – 1 في إنجازا تاريخيا حيث أنها الميدالية الأولى لمصر في بطولة العالم منذ 15 عاما، حيث كانت آخر ميدالية من نصيب بطل مصر محمد عبد الفتاح بوجي وهي ذهبية بطولة العالم بأذربيجان عام 2016.

وكانت لاعبة منتخب مصر قد خسرت في نصف النهائي أمام الأمريكية أديلين جراي المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة 11 - 1.



وصعدت سمر إلى المربع الذهبي عقب تفوقها على اليابانية ياسوها ماتسويوكي بنتيجة 4 - 2، في دور الثمانية.



وكانت لاعبة منتخب مصر قد فازت على بطلة كازاخستان في دور الـ16 بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات وزن تحت 76 كجم.



الجدير بالذكر، أن سمر حمزة عدلت عن قرار إعتزالها للعب والذي أعلنته عقب العودة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وكانت سمر حمزة قد ودعت منافسات طوكيو في أولى مبارياتها حيث اصطدمت في أولى مبارياتها ضمن وزن 76 كجم باللاعبة الروسية نالتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016.