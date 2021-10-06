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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

صدى البلد

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على خسارة نادي الزمالك من برشلونة في كاس العالم للانية لكره اليد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل اللاجتماعي “تويتر”.

ودشن أحمد مرتضى منصور في تويتة له، كاتبًا: “الحمد لله فريق محترم يشرف شكراً رجاله #الزمالك”.

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة والزمالك بتقدم الأول 36-32 فى المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

 

وقدم لاعبو الزمالك أداء مميزا أمام لاعبي برشلونة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على الرغم من تلقيهم الهزيمة لينافس الزمالك على المراكز الباقية ببطولة كأس العالم للأندية.

 

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أحداث الشوط الأول 

 

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم برشلونة علي الزمالك 18-17 فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا،  على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

 

وبدأ الزمالك بشكل قوي فى الهجوم حتي الدقيقة 7 متقدما 6 - 0 حتي قلص برشلونة الفارق تدريجيا .

 

وخطف يحيي الدرع وحسن وليد الأنظار منذ بداية المباراة أمام برشلونة من حيث التهديف والأداء القوي.

 

وبعد مرور 15 دقيقة تقم الزمالك على برشلونة 12 - 8 قبل ان يقلب الطاولة علي بطل أفريقيا .

 

ويمتلك برشلونة الإسباني حامل اللقب في آخر 3 نسخ- الرصيد الأكبر من التتويجات عقب فوزه بـ 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "2013، 2014، 2017، 2018، 2019"، فيما يطمح الزمالك في معادلة أو كسر أفضل مركز له في البطولة وهو المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2010.

 

وصعد الفارس الأبيض لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28 - 27، فيما تأهل البلوجرانا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة 36 - 23.

 

احمد مرتضي منصور نادي الزمالك الزمالك برشلونة كاس العالم للانية لكره اليد كرة اليد

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