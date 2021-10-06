لميس الحديدي: السادات قفز على أدبيات المجتمع ودفع ثمنها وحرر الأرض بالحرب والسلام ..فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن الجيش المصري هو من النسيج الوطني المصري على مر التاريخ ولا يمكن فصله عن الشعب كونه تكون منه بالأساس.

وأكدت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن الشعب المصري والقوات المسلحة كتلة واحدة فالجيش المصري مكون من أجدادنا وأولادنا وأبائنا وأعمامنا"

تابعت : هذا النسيج المختلط يجعل العلاقة الواحدة فعندما تنمو البلاد فهو نمو لنا جميعاً وعندما تواجه البلاد مأزقا هو مواجهة لجميع أبناء الشعب المصري نواجه جميعاً ضمن مكونات النسيج الوطني وهذا هو المبدأ الذي يجب أن يدوم ".

وعلقت الحديدي على ما وصفته بالنقطة المهمة التي تحدث عنها الرئيس حول أنه قد يكون لكل أمة أدبياتها و قوانينها وموروثاتها وأن دور القائد أن يعبر تلك المعايير والموروثات وأن يكون له رؤية كقائد للمستقبل قائلة : " الرئيس السادات كانت له هذه الرؤية ودفع ثمنها .. وإحنا بنتكلم عن ده علينا أن نتذكر خطوات الرئيس السادات عندما ابرم معاهدة السلام وذهب للكنيست وألقى خطاباً وكانت له أصداء في العالم بالبعض إنبهر والاخر إنزعج وإمتد الانقسام إلى الداخل نفسه بين المصريين وقتها مش عارفين ده صح ولا غلط ؟ المصريون لديهم موروثات والرئيس السادات وقتها حرر الارض بالحرب ثم السلام ثم إستعادة مكانة مصر ثم إستكمل الطريق "



أتمت : هنا فكرة أن يعبر القائدة بتفكيرة الادبيات والموروثات السائدة في المجتمع لرؤية المستقبل "

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن قرار الرئيس السادات ومبادرة السلام كانا تجاوزا لأدبيات عصره ورؤية مستقبلية. وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل": “كان الطبيعي نعمل كدا وأي حاجة غير كدا تبقى مش طبيعية.. أدبيات وسياسيات ثقافة العصر عكس ما قام به السادات، ولكنه تحدى تلك الأمور بنجاح”. وتابع: “الرئيس السادات كان يرى أن المفاهيم والأساسيات القديمة لن تستمر بعد حرب أكتوبر، ولهذا أطلق مبادرة السلام التي أثبتت بعد أكثر من 40 عاما أن قرار السادات صحيح وسابق لعصره”.