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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: لا يُنكَر دَورُ الفن الراقي الرشيد في وعي الشعوب وانتصارها

انتصارات أكتوبر
انتصارات أكتوبر

واصلت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، تصحيح المفاهيم الخاصة بدور الفن وتجسيده للبطولات العظيمة التي سطرها جيش مصر في انتصارات السادس من أكتوبر لعام 1973م.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية:" لا يُنكَر دَورُ الفن الراقي الرشيد في وعي الشعوب وانتصارها، وعبورها الأزمات… الفن رسالة، والوعي أمانة. ولا تزال كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لحسان شاعره العظيم: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ!» (البخاري) تقديرًا لدَور الكلمة والفن في رسم الوعي بالهوية واجتياز التحديات".


أعظم آيات التكاتف والتلاحم  

 

 فيما أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة سطرت أعظم آيات التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي سجلها التاريخ فخرًا للأجيال المتعاقبة، وأنها ستظل هذه الذكرى درسًا عظيمًا يستفيد منه المحبون ويرتدع به من يريد الكيد لهذا الوطن.

ودعا المفتي جموع المواطنين إلى الاعتزاز بالوطن وأيامه العظمى، وإلى استمرار التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة في حربها ضد تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في مختلف البلاد، بل في كافة أنحاء المنطقة العربية والعالم.

وشدد مفتي الجمهورية على أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصينة وسيفه الذي قدَّم -ولا يزال يقدم- العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في تحقيق التنمية والرخاء في أرض سيناء الغالية، وفي كل بقعة من أرض مصر الطاهرة.

كما دعا مفتي الجمهورية الشعبَ المصري إلى استلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تنجز فيه مصر بطولاتٍ خالدةً في ميادين الحياة المختلفة، تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي -حفظه الله- تستوجب منا المشاركة الفعالة لتحقيق المقاصد السامية والأهداف الوطنية النبيلة.

داعياً المولى عز وجل إلى أن يتقبل جميع شهدائنا الأبرار في معركة أكتوبر، الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الفيروز وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، وأن يتقبل كل شهيد قدَّم روحه في معارك الوطن ضد أعدائه. كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

دار الإفتاء الفن انتصارات أكتوبر المجيدة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة انتصارات حرب السادس من أكتوبر

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