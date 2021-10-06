مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Aviation Express.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية للموسم الشتوى التابعة لشركة Aviation Express القادمة من لتوانيا، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبلت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات Aviation Express، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه عند وصول أول رحلة، وتم تقديم الحلوى والورود للركاب على متن الرحلة والتأكد من جميع الضوابط الوقائية.

ومن المقرر أن تشغل شركة Aviation Expres ، ٩ رحلات جوية بين لتوانيا وشرم الشيخ حتى نهاية الشهر الجارى.

وتلتزم المطارات المصرية بما فيها مطار الغردقة بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .