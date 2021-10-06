عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Aviation Express.. صور

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية للموسم الشتوى التابعة لشركة Aviation Express القادمة من لتوانيا، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبلت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات Aviation Express، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه عند وصول أول رحلة، وتم تقديم الحلوى والورود للركاب على متن الرحلة والتأكد من جميع الضوابط الوقائية.

ومن المقرر أن تشغل شركة Aviation Expres ، ٩ رحلات جوية بين لتوانيا وشرم الشيخ حتى نهاية الشهر الجارى.

وتلتزم المطارات المصرية بما فيها مطار الغردقة بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

ترشيحاتنا

أول رياضي يصاب بفشل النخاع العظمي| الكموني يطلق حملة مانحي الأمل من سويسرا

فى عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ريم البارودي تكشف عن أنوثتها

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

بطولات الصاعقة في نصر أكتوبر 73.. تدمير عشرات الدبابات وأسر العديد من الجنود.. ومنع قوات شارون من دخول الإسماعيلية

الصين: الصدام بين واشنطن وبكين سيدمر البلدين والعالم

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

تحية للسادات.. السيسي : قواتنا المسلحة الباسلة أعادت إلى الأمة الثقة بنفسها

بعد فضيحة انخفاض فاعلية اللقاح ضد كورونا.. رد عاجل من فايزر

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ