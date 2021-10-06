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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 3 مسئولين بتموين الدقهلية للمحاكمة لتلاعبهم في طلبات فتح المخابز

صدى البلد

قررت النيابة الإدارية  إحالة 3 مسؤولين بمديرية تموين الدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة والتلاعب في طلبات فتح المخابز بقصد الإضرار بالمواطنين أصحاب طلبات فتح مخابز بلدية لحساب مواطنين آخرين لمساعدتهم في إنهاء طلباتهم.

أكد تقرير الإتهام أن المحالون الثلاثة خلال الفترة من 20 مارس 2019 حتى أول ديسمبر من نفس العام، وبدائرة عملهم خالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الإلتزام بأحكام ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

كشفت التحقيقات أن  مختص شئون التموين بمديرية التموين بسوهاج، قام بتحرير مذكرة للعرض على وزير التموين في أول يوليو 2019، بموجب الطلب المقدم من إحدى السيدات لفتح مخبز بلدي بمتوسط 3.5 رغيف للفرد يوميًا وهي نسبة أعلى من النسبة الحقيقية المطلوبة للموافقة على الطلب بالمخالفة للحقيقة ولما ورد بالدراسة المعدة والتي تضمنت أن متوسط نصيب الفرد محل الطلب 1.2 رغيف مما ترتب عليه رفضه دون وجه حق، وتأخر في إتخاذ اللازم نحو الرد بشأن الطلب عاليه من 20 مارس 2019 حتى 10 يوليو من نفس العام.

وقام المحال بعرض موقف طلب مواطن آخر لفتح مخبز بلدي على وزير التموين بنسبو 0.55 رغيف للفرد يوميًا في أول ديسمبر 2019 رغم كونه طلب مماثل ولاحق لطلب المواطنة الأولى والذي سبق الرد عليه في 10 يوليو 2019 عن ذات القرية مما أدى الى الموافقة على ذلك الطلب رغم أحقية المواطنة صاحبة الطلب الأول

وتبين من أوراق القضية أن مفتش بمركز المعلومات بالمديرية
إعتمد مذكرة المحال الأول للعرض على وزير التموين في 10 يوليو 2019 بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه الإضرار بها

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن مدير إدارة شئون التموين لم يقم باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح حيال عرض موقف الطلب الأول المقدم من المواطنة لفتح مخبز بلدي منذ تأشيرة وكيل المديرية على الدراسة في 20 مارس 2019 لشئون التموين، أثناء عمله مديرًا لإدارة شئون التموين بمديرية تموين سوهاج وحتى 16 يونية 2019، تاريخ استلامه العمل وكيلًا للمديرية

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