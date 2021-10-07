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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ساحة كاتالونيا.. باريس تنشأ أول غابة حضرية للحفاظ على البيئة

باريس
باريس

تشهد باريس إطلاق أول "غابة حضرية" فيها بحلول 2024 في منطقة مونبارناس وسط العاصمة الفرنسية، على ما أعلن المساعد المسؤول عن شؤون الغطاء النباتي في بلدية المدينة كريستوف ناجدوفسكي.


وحسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، قال ناجدوفسكي "بحلول عام 2024، سيكون لدينا أول غابة حضرية في ساحة كاتالونيا" التي ستصبح "مغطاة بدرجة أكبر بكثير بالنباتات"، معلنا عن إطلاق المشاورات في هذا المشروع "الأسبوع المقبل.


ومن بين حوالى عشرة مواقع لا تزال قيد الدرس لاستضافة هذه الغابات الحضرية، ثمة حاليا ملفان "أكثر تقدما"، بحسب أوساطه، وهما محيط مقر بلدية باريس وساحة كولونيل-فابيان.


وكانت هذه المشاريع جزءا من برنامج ذي منحى بيئي اعتمدته رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو (اشتراكية) خلال الحملة لإعادة انتخابها سنة 2020.


وقد أطلقت إيدالغو في 12 سبتمبر حملتها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل  المقبل.

غابة باريس مونبارناس كريستوف كاتالونيا

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