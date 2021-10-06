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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كناوف مصر وحماه الوطن يوقعان بروتوكولا لتدريب الشباب في مجال البناء الحديث

كناوف مصر وحزب حماة
كناوف مصر وحزب حماة الوطن

وقعت شركة كناوف مصر، وحزب حماة الوطن بروتوكول تعاون مشتركا لتدريب الشباب البناء الحديث - بمقر أمانة الحزب بالقاهرة الجديدة.

قام بتوقيع البرتوكول المهندس إيمانويل سيجالاس، المدير العام لشركه كناوف مصر و اللواء النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وبحضور المهندس أحمد أبو الحاج نائب مديرالشركة، الدكتور محمد علام مدير إدارة الشئون القانونية ،محمود السقا المحامى بالشركة ومسئول العلاقات الحكومية، المهندس أحمدعبدالرحمن مدير ادراة التدريب، محمد سمير المديرالتجارى، المهندس على بسيونى مدير مبيعات كناوف و شيرين عطايا مديرة التسويق و من حزب حماة الوطن حضر عدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم  الفريق أسامه الجندى النائب الأول للحزب و الدكتور أحمد العطيفى أمين التنظيم  والدكتورة إيمان الشامى أمين أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب .

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ مخطط شامل للتدريب وفقا للمعايير العالمية لسد الفجوة بين المؤهلات العلمية والمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل، والمساعدة في الحصول على العمل المناسب، ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها شركة كناوف مصر تحت عنوان: "تدريب وتأهيل من أجل حياة كريمة" وغير الهادفة للربح، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصًا على مبدأ المشاركة والتعاون.

 

واتفق الجانبان على مشروع تدريبي تأهيلي متكامل، تقدم من خلاله الشركة  التدريب في ثلاثة مراكز تدريبية أولهما فى القاهرة وثانيهم فى أسيوط و الثالث فى الإسكندرية، ويلتزم حزب حماة الوطن بتوفير المتدربين وفقا للطاقة الاستيعابية لمراكز التدريب. 

وعن الفئات المستهدفة للتدريب، أوضح المهندس أحمد عبد الرحمن مدير إدارة التدريب في  كناوف مصر أنها تشمل: فنيين، حرفيين، مقاولين، معماريين، واستشاريين، طلاب التعليم الفني والمهني، خريجين المؤسسات العقابية في جرائم غير مخلة بالشرف، وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وستنقسم الدورة التدريبية إلى مرحلتين الأولى مدتها 4 أيام يتلقى فيها المتدربون أساسيات البناء الحديث والتصميمات والتشكيلات الخاصة بالقواطع والحوائط والتجاليد الجبسية، وأخرى خاصة بالحوائط الأسمنتية الداخلية والخارجية (أنظمة أكوابانيل) وجميع أنواع الألواح الجبسية لكناوف، يحصل المتدرب بمقتضاه  على شهادة معتمدة من كناوف مصر وأكاديمية كناوف الألمانية والحزب، أما المرحلة الثانية فهي اختيارية تتضمن مهارات الاتصال ومهارات عرض المشروعات وتسويقها .

يأتي هذا البروتوكول استكمالًا للتعاون الدائم والمثمر بين شركة كناوف وحزب حماة الوطن حيث أصبحت المشروعات المشتركة للتدريب والتأهيل ضرورة حتمية تعكس مدى تقدم الشعوب وتطورها. 

ومن جهته، أكد محمود السقا محامى الشركة و مسؤول العلاقات الحكومية، أن هذا البروتوكول يعد بداية انطلاق لمبادرة كناوف مع الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث تسعي الشركة لتقديم خدمتها في مجال التدريب والتأهيل لجميع الوزارات و الجهات المعنية بالمشاركة في تلك المبادرة غير الهادفة للربح.

وأشار الدكتور محمد علام مدير إدارة الشئون القانونية بالشركة،  إلى أن البروتوكول يهدف إلى التأكيد على دور التدريب في تطور المؤسسات باعتبار العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للدولة وأساس العملية الإنتاجية خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية التي تنفذ حاليًا، وكذلك اعتبار التنمية المجتمعية من الواجبات الأساسية للدولة ومنظمات المجتمع المدني .

وتأكيدًا على دور شركة كناوف مصر، أشار المهندس إيمانويل سيجالاس المدير العام، إلى  أن الحكومة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توفر كافة السبل لتهيئة المناخ الملائم للمستثمرين، والحفاظ على استثماراتهم وتنميتها في مصر، ونفخر دائما بكوننا نعمل ضمن التوجه العام للدولة في تعظيم القيمة المضافة لخامات الجبس، فقد تميزنا في صناعة الجبس وتحويله  لمنتجات نهائية باستخدام تكنولوجيا ألمانية رائدة استحوذت على نسبه تصل الى 60 % من السوق المصرية بالإضافة لعمليات التصدير، لذلك كان لزامًا علينا تقديم يد العون للشباب وتدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال الحيوي في ظل ما تتبناه القيادة السياسية والحكومة المصرية من خطط تنموية وتوسعية في كافة المجالات والمشروعات قومية العملاقة التي تنفذها حاليا لبناء الجمهورية الجديدة .   

ومن جانبه أكد اللواء النائب طارق نصير، الأمين العام للحزب على أهمية هذا التعاون المثمر و قد أشاد سيادته بدور شركة كناوف فى الصناعة وأثرها البالغ على الاستثمار فى مصر وأكد على دور التدريب و التأهيل فى حل مشكلة البطالة و أن الحزب يعمل و سيعمل جاهدا للوصول الى أفضل النتائج فى هذا الصدد و أن الغاية من التعاون مع كناوف هو رفع كفاءة المتدرب ليكون مؤهلا للدخول فى سوق العمل المصرى.

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