منتخب ليبيا: نواجه مصر ونحن الفريق المتصدر.. ولكننا نعمل ألف حساب للفراعنة

أكد أحمد جبريل، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، إن مباراة المنتخب المصري ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفراعنة يمتلكون منتخبا مميزا.

وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سنواجه منتخب مصر ونحن الفريق متصدر المجموعة في التصفيات، ولكننا نعمل ألف حساب للفراعنة"

أدى اليوم منتخب مصر لكرة القدم تدريبا وحيدا مغلقًا على أحد ملاعب ستاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم محمد الشناوي الذي أدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم.



شهد المران اهتماما بالجانب الخططي وحماسًا وجدية من اللاعبين.

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية عندما يستضيف ليبيا فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب مصر



تقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل.



وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب مصر مواجهة ليبيا، القادمة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة السادسة، وقطع خطوة جديدة نحو بلوغ مونديال 2022.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ليبيا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، في المواجهة القادمة؛ للحفاظ على حظوظه، في بلوغ مونديال كأس العالم 2022.

وتفوق منتخب ليبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، ثم فاز على منتخب أنجولا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية.