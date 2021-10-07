عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط كمية من بذور الماريجوانا المخدرة داخل طرد في قرية البضائع

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريد بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب عدد من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك اشتبه محمد أبوزيد مأمور التعريفه فى مشمول البوليصة رقم RF066745720UA  الواردة من أوكرانيا حيث وجد بداخله سماعة مخفى بداخلها 100 بذره  يشتبه فى كونها من البذور المخدرة.

وبالعرض على الإداره العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن البذور هى بذور الماريجوانا المخدرة.

قررت هالة محمود رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

 

ترشيحاتنا

مبروك عطية: مفيش حاجة اسمها محلل على وجه الأرض .. فيديو

الرى: إزالة 1502 حالة بمساحة 161 ألف متر مكعب

مكبلة الأيدي.. نهال طايل تعرض فيديو للحظة الاعتداء على فتاة المنصورة

"نفسي حد يوصلني ليهم".. الفنان لطفي لبيب يروي تفاصيل مشاركته مع الجيش الثالث وعبوره القناة في 6 أكتوبر

بعد 60 عاما.. حل لغز السفاح زودياك|قصة القاتل الأكثر غموضا ورعبا في التاريخ

مبروك عطية ردا على متزوج 33 مرة: المحلل ملعون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ