ضبط كمية من بذور الماريجوانا المخدرة داخل طرد في قرية البضائع

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريد بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب عدد من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك اشتبه محمد أبوزيد مأمور التعريفه فى مشمول البوليصة رقم RF066745720UA الواردة من أوكرانيا حيث وجد بداخله سماعة مخفى بداخلها 100 بذره يشتبه فى كونها من البذور المخدرة.

وبالعرض على الإداره العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن البذور هى بذور الماريجوانا المخدرة.

قررت هالة محمود رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .