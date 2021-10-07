إيطاليا تدعو إلى تشكيل تحالف عسكري أوروبي خارج إطار حلف الناتو

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية خارج إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي مؤتمر صحفي عقده في سلوفينيا، إثر اختتام القمة الأوروبية، قال دراغي إن "أي قوة أوروبية تتشكل خارج إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تؤدي إلى تعزيز القوتين".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شيء يولد خارج الناتو يضعف الحلف، تماما بالشكل ذاته الذي لا يضعف فيه الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ذلك لأن هذه القوة لم تولد لإشباع احتياجات غير مجدية، بل لأن هناك حاجة لفعل المزيد، بل أكثر من ذلك".

من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأدميرال روب باور، إن هناك أهمية لتأمين خطوط الاتصال الاستراتيجية لحلف الناتو في البر والبحر والفضاء والجو وتأمينها في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار إلى أن مسؤولية الناتو تمتد من البنية التحتية البرية إلى قاع البحر والمجال الجوي وحتى الفضاء، إذ إنها مجالات متشابكة ومترابطة بشكل كبير.

وعن تداعيات التحالف الجديد بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة الذي أطلقت عليه تسمية "أوكوس"، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج "أتفهم خيبة أمل فرنسا" من جراء إقدام كانبيرا على فسخ عقد ضخم لشراء غواصات فرنسية"، مضيفا "في الوقت نفسه، يتّفق حلفاء الناتو على هدفنا العام المتمثل بالبقاء موحّدين".

وشدد ستولتنبرج على أن 80 بالمئة من الإنفاق الدفاعي للحلف الأطلسي مصدره دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأوضح "هناك بالطبع الولايات المتحدة وأيضا حلفاء آخرون".