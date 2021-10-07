الإسكندرية في 24 ساعة.. تأجيل قضية فتاة مول كفر الدوار.. ونشاط للمحافظ

شهدت الإسكندرية اليوم الأربعاء عددًا من الأحداث، أهمها تأجيل قضية قتل فتاة مول كفر الدوار، فضلاً عن عدد من الأنشطة التي قام بها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء.

ففي قضية فتاة مول كفر الدوار، قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل الحكم في واقعة قتل نجلاء نعمة الله بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية “قتل فتاة المول”، إلى جلسة ٦ سبتمبر لحين ورود تقرير الطب الشرعي للحادث.

وقد بدأت الدائرة ٣٥ بمحكمة جنايات الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، النظر فى محاكمة المتهمين في واقعة قتل نجلاء نعمة الله بمدينة كفر الدوار بالبحيرة والمعروفة إعلاميا بقضية قتل فتاة المول.

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وخيم الحزن على القاعة، وأمام أبواب المحكمة، حيث جلس أهل المجني عليها في حزن شديد مطالبين القصاص لابنتهم شهيدة الغدر والخيانة.

وكانت نيابة كفر الدوار أنهت تحقيقاتها فى هذه القضية التى آثارت الرأى العام مؤخرا واستمعت لأقوال المتهمين وهم صديقة المجنى عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى الذين اعترفوا بتفاصيل جريمتهم الشنعاء وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجنى عليها وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.

وأضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التى كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

وفي سياق منفصل، تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، للوقوف على جاهزية الشركة لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة جميع المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022، وبحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم دعم محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة، بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقاط على مستوى المحافظة.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية بتكلفة 7 مليون جنيه، وشملت تجهيز وحدة رعاية مركزة بقيمة 3 مليون جنيه بالجهود الذاتية وبالتعاون مع المجتمع المدني، وبقوة 12 سرير لخدمة مرضى الكوفيد.كما تم تزويد المستشفى ب "جهاز الأشعة المقطعية C . T " بتكلفة 4 مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

حضر الافتتاح؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفي الحميات بالإسكندرية، والأستاذ رجب النقيدي رئيس حي وسط.