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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل بداية العام الدراسي.. تعرف على طريقة عمل فورمة الجامعة

صدى البلد

مع قرب بداية العام الدراسي يحرص الكثير من الشباب على الذهاب إلى صالات الجيم لممارسة بعض التمارين الرياضية التي أصبحت من  الطقوس اليومية أو حتى الأسبوعية التي يحرص عليها عدد كبير  بالأخص طلاب الجامعة.


ومع بداية العام الدراسي يجد البعض صعوبة في توفيق مواعيده بين الجامعة والچيم بالرغم من ذلك توجد بعض التمارين التي يمكن تنفيذها في المنزل وتساعد على الحصول على فورمة مميزة خلال الجامعة.

 

يقول خبير اللياقة البدنية محمد سليمان،  تمرين الضغط يمكنك ممارسته مرتين يوميًا على أقل تقدير، شرط ألا يكون بشكل متتالي وترك فاصل زمني بين كل مرة تقوم بممارسته فيها، فهو يعمل على تشغيل أغلب عضلات الجسد لأنه يعتمد على تحريك الذراعين وعضلات البطن.

 

وأوضح خبير اللياقة البدنية تمدد على الأرض، ثم قف على أطراف أصابع قدميك، والاتماء على كفيك، مع الحرص على أن يكون جسدك مستقيمًا وموازيًا للأرض، ثم انزل ببطء للاقتراب من الأرض مع الحفاظ على وضع جسدك، وارفعه مرة أخرى للعودة إلى الوضع السابق، فقط اثني ذراعيك للقيام بالتمرين، وخذ شهيقًا أثناء رفع جسدك عن الارض، وزفير أثناء النزول، وتوقف فور شعورك بالتعب.


وأضاف محمد سليمان أن تمرين الثبات أو البلانك يستخدم في العديد من الرياضيات منها اليوجا، لما له من قدرة على تحريك الكثير من العضلات، مثل الظهر والساقين والذراعين، فضلًا عن كونه من التمارين التي تعمل على تشغيل عضلات البطن الداخلية.

 

وأضاف خبير اللياقة البدنية يشبه هذا التمرين في وضعيته تمرين الضغط، إلا أن الفرق بينهما هو أنك تتكئ على ذراعيك من خلال أن تجعلهما في خط مستقيم مع الجسد كما هو موضح بالصورة، ويفضل البقاء على هذه الوضعية لمدة 30 إلى 60 ثانية، على أن يتم زيادة هذه المدة تدريجيًا.


وأوضح خبير اللياقة البدنية محمد سليمان، الاسكوات يعمل هذا التمرين على تشغيل العضلات الأساسية الموجودة في الجسم مثل الفخذ والساقين والأوتار، ويمكنك القيام به من خلال ابعاد فخذيك عن بعضهما البعض، بحيث تكون قدميك في خط مستقيم، ثم اثني ركبتيك ببطء، وانزل بجسدك لأسفل كأنك ستجلس على كرسي، مع الحرص على الحفاظ على جسدك مستقيمًا، وعضلات بطنك مشدودة، وتكرر هذه الحركة حوالي 20 مرة، ويمكنك زيادتها بالتدريج في كل مرة.

 

العام الدراسي صالات الجيم التمارين الرياضية الچيم فورمة

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