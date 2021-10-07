اللواء عادل العمدة : حرب أكتوبر ملحمة بطولية لا زالت تدرس

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الدولة المصرية في حرب اكتوبر 1973، استعادت الأرض والعرض في ملحمة بطولية لا زالت تدرس وستدرس مدى الحياه في الإكاديميات العسكرية.

وأضاف عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن قدرة و إرادة الجندي المصري وراء الانتصار في حرب ، موضحًا أن التاريخ لن ينسي انتصار أكتوبر 73 .



وأكد “ المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا” أن الجانب الإسرائيلى كان له الفشل الأكبر أمام المصرييين فى حرب 73 ، لافتا إلى أن القوات المسلحة حققت إعجاز كبير .

تدل على قوة الاسقاط القوى

وأشار عادل العمدة إلى أن حرب أكتوبر تدل على قوة الاسقاط القوى وكل الدلائل أكدت أن المواطن المصري لديه عزيمة وإصرار لامثيل لها .



