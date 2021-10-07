الرى: إزالة 1502 حالة بمساحة 161 ألف متر مكعب

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أن إجمالى أعداد الازالات المستهدفة من حملة إنقاذ نهر النيل وصل إلى 163935 حالة بمساحة 18,269 مليون متر مربع تقريبا.



وأوضحت وزارة الرى فى بيان لها اليوم أن اجمالى أعداد الحالات المزالة حتى الآن 1502حالة بمساحة 161 ألف متر مربع تقريبا، وإجمالى أعداد الإزالات المتبقية 162433 حالة إزالة بمساحة 18, 108 مليون متر مربع تقريبا.





هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.