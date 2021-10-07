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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: لماذا تنازل فتحي عن الشارة مع كيروش ورفض ذلك مع البدري؟.. وقفشة أفضل من السعيد

أحمد فتحي ومحمد صلاح
أحمد فتحي ومحمد صلاح

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان يجب على كيروش مساعدة محمد شريف للعودة لمستواه.

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان يجب على كيروش مساعدة محمد شريف على العودة لحالته الطبيعية إذا كان استبعاده بسبب الإجهاد".

وأكمل: "أفشة حاليا أفضل من عبد الله السعيد من وجهة نظري،  السعيد على المستوى الدولي غائب عن الصورة وكان من أسوأ اللاعبين في أمم أفريقيا 2019".

وعن الشارة: "لا أفهم السر وراء رفض أحمد فتحي التنازل عن شارة المنتخب مع البدري وموافقته على ذلك مع كيروش".

وتابع: "لماذا لم يتنازل أحمد فتحي عن شارة قيادة المنتخب مع حسام البدري؟ هل كان السبب 
وجود مبرر لعدم الانضمام".

وأتم: "كيروش أكد في الكواليس أنه لا يفرق معه الأهلي أو الزمالك في قراراته".

علاء نبيل منتخب مصر كيروش محمد شريف أفشة عبد الله السعيد احمد فتحي حسام البدري

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