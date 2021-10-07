بيسيرو: كيروش أستاذي و لديه مميزات عديدة .. محمد صلاح مثل ميسي ورونالدو

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، يمتلك العديد من المميزات ويستطيع السيطرة على كل الأمور.

ويستعد كيروش لخوض أول مباراة رسمية له كمدير فني لمنتخب مصر الجمعة المقبل أمام ليبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال كيروش في تصريحات عبر قناة الحياة " كيروش عنده خبرات، طلبني للتواجد معه في ريال مدريد، تواجد في أكبر دوريات العالم، وصل لكأس العالم أكثر من مرة، أتوقع وصول مصر معه أيضا لكأس العالم".

وتابع "ليس لديه طريقة لعب ثابتة، الأمر متعلق بالأوراق المتاحة معه، والطريقة التي تناسب المجموعة التي معه، مباراة ليبيا سيكون لها طريقة والمباريات الأخرى لها طرق أخرى، هو مدرب كبير ويمتلك الكثير من الخبرات".

واستمر "مصر لم تصل كثيرا لكأس العالم كثيرا، كان من المفترض أن تصل أكثر من ذلك، كيروش يجيد قراءة المنافس بشكل جيد، وعندما يتعلق الأمر بكأس العالم سيكون هناك طريقة اخرى عن المباريات الحالية".

وأضاف "كيروش يمتلك سيرة ذاتية كبيرة جدا، ريال مدريد وسبورتينج وايران وكولومبيا، تعامل مع الكثير من اللاعبين، لديه خبرات، سوف يتعامل بشكل جيد مع الانتقادات والضغوط الجماهيرية، لقد مر بالكثير في حياته المهنية، هو جاهز للسيطرة على الأمور بكل هدوء".

وأكمل "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم وليس مصر فقط، هو متواضع ويعمل لمساعدة منتخب بلاده، هو مثل ميسي في الأرجنتين وكريستيانو في البرتغال".

وصرح "قلت أكثر من مرة، كان يجب أن استمر مع الأهلي للفوز بالدوري وبطولة افريقيا، رحلت لتدريب بورتو، هذا الأمر اصبح من الماضي".

واختتم "أتابع أخبار وبطولات الأهلي وتتويجه الأفريقي الأخير وأيضا علمت بفوز الزمالك بالدوري، كان هناك تواصل من جانب وكلاء للتدريب في مصر لكن لم يكن هناك أي عروض رسمية".