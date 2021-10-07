قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

توفي لاعب كمال الأجسام الأمريكي جورج بيترسون، منذ ساعات قليلة، والذي ينافس على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212، عن عمر يناهز 37 عامًا، بشكل مفاجئ.



وكان «بيترسون» دعامة أساسية لمشهد عالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض بما في ذلك الظهور في مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبيا 2021.

ولم يعلن بعد عن سبب وفاة جورج بيترسون، المفاجئة، وكانت العديد من التقارير العالمية التي انتشرت مؤخرًا قد أشارت إلى أن سبب وفاة «بيترسون» قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لـ«تنشيف» أجسادهم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

يذكر أنه سبق وشارك «بيترسون» في بطولة تامبا برو، ومسابقة IFBB الكلاسيكية للياقة البدنية للرجال، وفاز بالمركز الأول.