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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لم يفهم تعامل المصريين ، مشيرا إلى أنه دبح القطة بدري، ولم يعرف يتعامل مع المصريين.

وأوضح «عبدالعال» خلال تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج «ملعب البلدوزر»، الذي يقدمه الإعلامي مجدي عبدالغني، أنه لا يوجد سبب مقنع لاستبعاد محمد شريف ومحمد مجدى أفشة، من قبل البرتغالي كارلوس كيروش، من معسكر المنتخب المنتخب الوطني، استعدادا لمباراة ليبيا، في تصفيات كأس العالم المقبل 2022.

وأشار نجم القطبين السابق، إلى أنه لا بد من زيادة السرعات لدى اللاعبين المصريين في مباراة العودة أمام ليبيا، بسبب خوض اللقاء على ملعب نجيل صناعي، و جرى تشبيه اللاعبين بـ«البلاي ستيشن».


ولفت رضا عبدالعال، إلى أن أكرم توفيق، لاعب الأهلي، الأفضل مشاركته في مركز منتصف الملعب، مؤكدا أنه يتفوق في هذا المكان على جميع اللاعبين بمصر حاليا، لكن مظلوم بسبب المشاركة في الجناح الأيمن.

وأوضح عبدالعال أن الأفضل في الهجوم بتشكيل منتخب مصر، الثلاثي محمد صلاح ورمضان صبحي وعبدالله السعيد.

ونوه نجم الأهلي والزمالك السابق، إلى أن خط الدفاع هو الأضعف في تشكيل منتخب مصر، خلال المرحلة الماضية، واتفق على ضم أحمد فتحي للمعسكر؛ بسبب خبرته الكبيرة.

رضا عبدالعال الأهلى الزمالك كارلوس كيروش منتخب مصر مجدي عبدالغني محمد شريف محمد مجدى افشة

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