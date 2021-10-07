الاتحاد الليبي: صدارة المجموعة تعطينا أريحية فى مباراة مصر

تحدث أحمد جبريل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي، عن مباراة منتخب بلاده أمام مصر، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر يلاقي ليبيا مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وقال جبريل خلال تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة "الحياة": "مباراة ستكون صعبة على الطرفين، الفريق الذي سيحقق المكسب هو ميستغل الفرص وأخطاء الآخر".

وأضاف: "بكل تأكيد عندما يكون لديك عدد نقاط أكبر فهذا يعطي لنا أريحية، ولكن الأريحية لا تعني إهمالًا".

وأتم: "نتيجة المباراة ستكون مرضية للطرفين".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

بينما يتصدر المنتخب الليبي ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، من فوزين متتاليين على الجابون بهدفين لهدف، وعلى أنجولا بهدف دون رد.