آخر مستجدات تجديد الزمالك لعقد أشرف بن شرقي .. تفاصيل

أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفارس الأبيض، بشأن تجديد عقده تسير بشكل جيد.

وقال الغندور خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك": "قد يكون هناك شيء طيب في الفترة المقبلة بشأن تجديد أشرف بن شرقي مع الزمالك".

وتابع: "الوضع بدأ يتحسن في المفاوضات مع بن شرقي، وبعد عودته من منتخب المغرب ستبدأ المفاوضات معه بكل قوة".

وأتم: "الحديث أن يتم التجديد له لمدة سنتين وأن يحق له الرحيل بعد السنة الأولى ولكن بشرط جزائي كبير".

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.