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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى.. مزاد جديد للسيارات فى مصر.. طرح سوزوكي أرتيجا 2022 بزيادة سعرية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي ، عن طرح موديل 2022 الجديد من طرازها الشهير اسبريسو داخل السوق المصرى ، بزيادة سعرية عن موديل 2021 .

 

مزاد جديد للسيارات فى مصر .. تعرف عليه

انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من فعاليات مزادات السيارات ، داخل السوق المصرية للسيارات بشكل أفضل، حيث ويهتم المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة بمعرفة تفاصيل مزادات السيارات .

 

بورشه 911 GTS تارجا موديل 2022 بتصميم جديد كليا | صور

تشتهر شركة بورشه الألمانية العملاقه بأصداراتها الخارقة من السيارات الرياضية و التي تحقق أرقاماً قياسية مميزة تمكنها من أحتلال مراكز متقدمه و تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية في ظل التقدم الهائل الذي تشهده تكنولوجيا صناعة السيارات الخارقه في العالم.

 

الميكانيكى بيقولك.. 5 أخطاء شائعة تزيد من استهلاك الوقود في سيارتك

يسعى العديد من السائقين الى محاولة خفض استهلاك الوقود في سياراتهم، إلا أنهم يقعون في أخطاء أثناء القيادة تتسبب في زيادة استهلاك الوقود .

 

رسميا.. طرح سوزوكي أرتيجا 2022 بزيادة سعرية

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي في مصر عن زيادات في أسعار طرازت أرتيجا في السوق المحلي المصري ، وتقديم موديل 2022 الجديد .

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أخبار السيارات| زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى.. مزاد جديد للسيارات فى مصر.. طرح سوزوكي أرتيجا 2022 بزيادة سعرية

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