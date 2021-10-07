أخبار السيارات| زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى.. مزاد جديد للسيارات فى مصر.. طرح سوزوكي أرتيجا 2022 بزيادة سعرية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي ، عن طرح موديل 2022 الجديد من طرازها الشهير اسبريسو داخل السوق المصرى ، بزيادة سعرية عن موديل 2021 .

انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من فعاليات مزادات السيارات ، داخل السوق المصرية للسيارات بشكل أفضل، حيث ويهتم المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة بمعرفة تفاصيل مزادات السيارات .

تشتهر شركة بورشه الألمانية العملاقه بأصداراتها الخارقة من السيارات الرياضية و التي تحقق أرقاماً قياسية مميزة تمكنها من أحتلال مراكز متقدمه و تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية في ظل التقدم الهائل الذي تشهده تكنولوجيا صناعة السيارات الخارقه في العالم.

يسعى العديد من السائقين الى محاولة خفض استهلاك الوقود في سياراتهم، إلا أنهم يقعون في أخطاء أثناء القيادة تتسبب في زيادة استهلاك الوقود .

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي في مصر عن زيادات في أسعار طرازت أرتيجا في السوق المحلي المصري ، وتقديم موديل 2022 الجديد .