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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرم كردي: أجيري كان ينقصه ما فعله كيروش.. ولو كنت مسؤولا باتحاد الكرة لأبقيت البدري

المكسيكي خافيير أجيري
المكسيكي خافيير أجيري

دافع الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بعد انتقاده بشكل كبير لاستبعاد بعض النجوم قبل لقائي ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري بتصفيات كأس العالم.


وأشار كردي عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن كيروش رفض تبرير قراراته وهو الأمر الذي كان ينقص المكسيكي خافيير أجيري المدرب الأسبق للمنتخب.


وأوضح أن أجيري مدرب كبير وبدأ بشكل ممتاز مع المنتخب لصناعة فريق قوي وجيل من العناصر الواعدة ولكنه غير قناعاته بعدما أكد له مسؤولي الاتحاد بعد استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا بأنه يستهدف التتويج بلقب البطولة القارية.


وأكد أن كيروش مدرب كبير ولكن الوقت غير كاف لتقييم التجربة ويجب منحه الفرصة كاملة موضحاً أنه كان ضمن المرشحين لتولي قيادة الفراعنة قبل التعاقد مع أجيري.


وأشار إلى أنه لو كان مسؤولاً باتحاد الكرة لجدد الثقة في خدمات حسام البدري المدرب السابق للمنتخب لأنه لم يخسر كما أن الوقت كان كفيلاً بتصحيح الأمور.


وأضاف كردي:" الأمريكي بوب برادلي مدرب المنتخب الأسبق ساهم في إنهاء مسيرة جيل مميز وذهبي وأنهى مشواره بشكل متعمد".

ر كرم كردي اتحاد الكرة البرتغالي كارلوس كيروش ليبيا كأس العالم المكسيكي خافيير أجيري بطولة أمم إفريقيا حسام البدري

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