"احترم منصبك وابتعد عن مكايدة الصغار".. مدحت العدل يُهاجم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

أبدى السيناريست مدحت العدل، عن رأيه في أغاني نصر أكتوبر، قائلاً: "أغاني نصر أكتوبر باقية لأنها وليدة لحظتها .. وحالياً ييأتي دور الدراما وليس الغناء .. في تقديم رؤية متأنية بقيمة هذا النصر العظيم .. الدراما في هذا الصدد تحتاج دعم الدولة".

وهاجم مدحت العدل في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بسبب الزمالك، قائلاً: "تريد مجاملة أصدقاء للك فلتدعوهم في عيد ميلادك".

وعلق السيناريست قائلاً: "الناس كانت فاهمة قيمة مصر وكل شيء يخص قيمة الوطن"، موجهاً كلامه لـ الدكتور "حسن مصطفى"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قائلاً: "يجب أن تحترم منصبك وتحترم عمرك، وتبتعد عن مكايدة الصغار .. اللي انت بتعمله ده لا يليق بمنصبك ولا يليق بعمرك ولا يليق بمصر".

وتابع مدحت العدل قائلاً: "اللي بيعمله ده بيدشن التعصب في نفوس الناس .. وترجعوا تزعلوا من الشباب اللي بيتعصبوا على السوشيال ميديا .. إذا كانوا الكبار بيعملوا كده .. يبقوا عايزين الصغار يعملوا ايه!!!!".

وأكمل السيناريست قائلاً: "هذا نوع من أنواع عدم احترام للمنصب ولا للعُمر ولا احترام لقيمة مصر .. اللي بقوله ده ليس له علاقة بإن أنا زملكاوي .. ولو كان ده حصل مع الأهلي كنت هقول كده بردو".

وأردف مدحت العدل: "الوضع نفسه معوج ولا يليق وبيدعوا للتعصب .. واتفرج على السوشيال ميديا وانت تعرف أنا بقول إيه ... انت رجل لا تعرف قيمة منصبك".

واستطرد السيناريست: "عامل فرح من غير ما تدعو صاحب الليلة!!".