فى نهائي مصري خالص.. نوران جوهر تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

توجت نوران جوهر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2021، بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي، في نهائي مصري خالص وهما نجمتا نادي وادي دجلة.

وبذلك ضمن نادي الغزلان الفوز بالبطولة، البالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار، وهذه هي «الثانية» التي يفوز بها لاعبي وادى دجلة بالولايات المتحدة، بعد بطولة Oracle Netsuit Open 2021.



المباراة انتهت بفوز نوراهن جوهر بنتيجة 3-1 بعد احتياج الثنائي لـ74 دقيقة من أجل إعلان البطل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «9-11، 11-9، 11-7، 11-3».

وكانت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، نجحت في التأهل للمباراة النهائية، عقب الفوز على الأمريكية جوليا فيتشر، المصنفة العشرين عالميًا، في مباراة نصف النهائي، التي استمرت 32 دقيقة، انتهت بنتيجة أشواط 0-3، بواقع نقاط (5-11) (2-11) (3-11).