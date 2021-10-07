طارق مصطفى: اختلفت مع كثيرا مع البدري.. أخطأنا في المعسكر قبل الأخير.. حزنت على لقطة مصطفى محمد

قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنهم كجهاز فني ظُلموا ليس فقط أمام الرأي العام بل أيضًا في التوقيت ذاته الذي يراه لم يكن جيدًا لهم وللمنتخب.

وأضاف طارق مصطفى، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك: "سعدت بخروجي من المنتخب أكثر من دخولي لأسباب كثيرة هناك ضغوط كبيرة علينا ليس هناك معسكر ومصر غير راضية عن الجهاز"، كما ردّ عما إذا كان هناك اختلافات بالجهاز الفني بقوله:"ليست كثيرة ولكن في فترة كان الزمالك يسير جيدًا وكان لديّ وجهة نظر قلتها في الاجتماع بأن المنتخب في حاجة لوجود أوباما وإمام عاشور؛ أرى أن من يلعب رقم 8 ليس كثيرًا في مصر ورأيت خلال هذه الفترة إن إمام عاشور مميز في هذا وأوباما نفس الشيء".

وبسؤال مقدم البرنامج، خالد الغندور، عن سبب عدم تواجد أوباما في المنتخب، ردّ طارق مصطفى:"سؤال يوجه له أيضًا فيجب عليه الاستمرارية"، قبل أن يتطرق للحديث عن معسكرات المنتخب بقوله:"أخطأنا في المعسكر قبل الأخير فكان لابد من وجود مباريات ودية، وكنا نستعد لمواجهة بوروندي وبالنسبة لي كنت (محضر شغلي) كمدرب عام ووضعت لاعبين كثُر حال عدم ضم لاعبي الأهلي حينها ووضعت 35 لاعبًا حال خوضنا المباراة".

وردّ المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على سؤاله عن موقفه حال عُرض عليه العمل كمدرب عام للفرنسي باتريس كارتيرون في جهاز الزمالك، بقوله:"لن أقبل أن أكون مدربًا عامًا أيضًا في المنتخب لا أنزل السلم الذي صعدته"، قبل أن يوجه له مقدم البرنامج سؤال: هل انتماؤك للزمالك يُقلل من فرصك؟، ليرد:"لا أريد أن أقول ذلك ولكن في الوقت الحالي الأمر بالعلاقات".

واسترسل:"مصطفى محمد جاء يوم مباراة أنجولا ليلاً على العشاء بعدما أنهينا المباراة تقريبًا الساعة العاشرة والنصف ومصطفى جائني الغرفة وتحدثت معه هو مضغوط جدًا ليس فقط من هناك بل من هنا في السوشيال ميديا والأمور كانت صعبة وأعتقد أن تصرفه لن يتكرر قلت له إن كابتن حسام قد خلد للنوم الآن وأخبرني أنه يريد اللعب والتواجد وأنه يركز خلال هذه الفترة فقلت له غدًا سأتحدث مع الكابتن وأنت حدثه أيضًا".

وأتم المدرب العام السابق لمنتخب مصر تصريحاته بقوله:"علمت بلقطة مصطفى محمد من سيد معوض فأراني اللقطة ونحن في الطائرة وحزنت جدًا، هو مضغوطًا ولكن لا يعطيه الحق للقيام بذلك، الله أعلم بنيته فهو من يعملها ويعلم لمن يقوم بذلك في النهاية هو ليس معي".