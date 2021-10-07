أخبار الرياضة| فرصة أفشة الأخيرة لكسب ثقة كيروش.. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها.. الشرطة الإنجليزية تقبض على هدف ليفربول في الميركاتو

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

كشف الإعلامي إسلام صادق عن موقف محمد مجدى أفشة لاعب وسط النادي الأهلي من الانضمام إلى المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة ،

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة الخلاف بين عصام الحضري مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني، والحارس محمد الشناوي .

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لم يفهم تعامل المصريين ، مشيرا إلى أنه دبح القطة بدري، ولم يعرف يتعامل مع المصريين.

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي ليس مصابا ،مشيرا إلى حدوث أزمة وتم احتوائها .

ألقت قوات الشرطة الانجليزية القبض على آيف بيسوما نجم برايتون الإنجليزي، الدولي المالي ولاعب وسط الفريق، أثناء خروجه من ملهى ليلي فى الساعات الأولى من يوم أمس.