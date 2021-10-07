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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| فرصة أفشة الأخيرة لكسب ثقة كيروش.. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها.. الشرطة الإنجليزية تقبض على هدف ليفربول في الميركاتو

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

فرصة أفشة الأخيرة لكسب ثقة كارلوس كيروش فى منتخب مصر .. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق عن موقف محمد مجدى أفشة لاعب وسط النادي الأهلي من الانضمام إلى المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة ،

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة الخلاف بين عصام الحضري مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني، والحارس محمد الشناوي .

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لم يفهم تعامل المصريين ، مشيرا إلى أنه دبح القطة بدري، ولم يعرف يتعامل مع المصريين.

مفاجأة من العيار الثقيل .. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها .. تفاصيل

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي ليس مصابا ،مشيرا إلى حدوث أزمة وتم احتوائها .

تحرش جنسي.. الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على نجم برايتون وهدف ليفربول فى الميركاتو

ألقت قوات الشرطة الانجليزية القبض على  آيف بيسوما  نجم برايتون الإنجليزي، الدولي المالي ولاعب وسط الفريق، أثناء خروجه من ملهى ليلي فى الساعات الأولى من يوم أمس.

محمد مجدى افشة كارلوس كيروش النادي الأهلي محمد الشناوي الحضري رضا عبد العال علاء نبيل

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