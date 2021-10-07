مصر تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا والتحالف العربي يدمر زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ هجمات وشيكة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السعودية.. إصابة 4 عاملين في مطار أبها إثر اعتراض مسيّرة مفخخة

المغرب: إجهاض مخطط إرهابي وشيك وعابر للحدود

العراق والإمارات يوقعان عقدا لتشييد 5 محطات للطاقة الشمسية

حل البرلمان العراقي تمهيداً للانتخابات المبكرة

الرئيس التونسي يدعو بودن إلى التسريع في تشكيل الحكومة

تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

لو دريان: الخلاف مع واشنطن لا يزال قائماً

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة، إن حرب أكتوبر 1973 كانت نقطة تحول في التاريخ المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها.

وأضاف الرئيس: "ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها، فتحية تقدير واعتزاز لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر لشجعاتهم وتضحياتهم، وتحية لشهداء أبرار قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته".

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة والسكان المصريةأعلنت عن خروج 650 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261190 حتى أمس الأربعاء، فيما أعلنت تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بإصابة 4 من العاملين في مطار أبها الدولي بالسعودية، إثر اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت استهداف المطار، فيما أكد التحالف العربي أن الحادث أسفر عن تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وقالت "الأنباء" إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها من أجل تنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وقالت "الوطن" إن السلطات المغربيةأعلنت إجهاض "مخطط إرهابي وشيك" و"عابر للحدود" إثر تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة شمالي البلاد.

وذكرت "القبس" أن العاصمة العراقية بغداد شهدت توقيع عقد تشييد 5 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن الجانب الإماراتي.

وأشارت "الجريدة" إلى أن مجلس النواب العراقي أنهى مهامه رسميا قبل نحو ثلاثة أيام من الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين، وسط خلافات قانونية حول طريقة حلّ نفسه.

وقالت "الوطن" إن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، الى ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يلبي آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته، فيما اطلع رئيس تونس على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، وجدد التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

وذكرت "الراي" أن مجلس النواب الليبي أجرى تعديلاً على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر القادم، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيم الاستحقاقين معاً في 24 ديسمبر .

دوليًا، نقلت "القبس" عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قوله إن خلافاً مع واشنطن بعد قرار أستراليا التخلي عن شراء غواصات فرنسية لا يزال خطيراً ولم يُحل بعد، رغم تأكيده إجراء محادثات مهمة مع وزير الخارجية الأمريكي في باريس.