انتشال جثة شاب من ترعة الإبراهيمية بسمالوط بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا جثة شاب من ترعة الإبراهيمية بالقرب من مدينة سمالوط تحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثه لعدم وجود شبهه جنائية.

تلقي مدير امن المنيا اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من انتشال جثة شاب يدعي « رضا. ا. ا » 32 سنه مقيم بسمالوط البلد، القي بنفسه بترعه الابراهمية امام قرية الشعراوي بالقرب من مدينة سمالوط.

تم إيداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة، بمشرحة المستشفي ، وأمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموحب الواقعة .

