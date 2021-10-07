صحف الإمارات| تعيين دي ميستورا مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية.. الرئيسان الأمريكي والصيني يعتزمان اللقاء افتراضيا

إيران تتوقع استئناف المحادثات النووية قريباً

الهند تختبر حاملة طائرات محلية الصنع.. فيديو

رئيس الإمارات يعتمد مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

في صحيفة الإمارات اليوم، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينبينج يعتزمان عقد لقاء «افتراضي» قبل نهاية السنة الحالية.

وأشار المسؤول في تصريح لصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته إلى «وجود اتفاق مبدئي» على عقد «لقاء ثنائي افتراضي» مضيفا أن «الرئيس أعرب عن رغبته برؤية شي وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء حتى ولو كان افتراضيا».

وأشار المسؤول إلى تقارير صحفية ذكرت أن شي لن يحضر إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما التي كانت لتشكل فرصة للقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

وأتى الاعلان عن هذا اللقاء الافتراضي في حين التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سالفيان في زيوريخ مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي. وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن هذه المباحثات استمرت ست ساعات.

ودعا يانج خلال اللقاء إلى تعاون بين البلدين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت عنه الوكالة قوله «عندما تتعاون الصين والولايات المتحدة، سيستفيد البلدان والعالم بأسره، وعندما تكون الصين والولايات المتحدة في مواجهة، فإن الدولتين ستعانيان بشدة، وكذلك العالم».

وأضاف أن بكين «تولي أهمية للتصريحات الإيجابية التي أدلى بها حديثا الرئيس الأمريكي جو بايدن حول العلاقات الصينية-الأمريكية».

وفي صحيفة البيان، أكد موقع متخصص بالشؤون العسكرية أن حاملة الطائرات الهندية محلية الصنع "فيكرانت" ستخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات قريبا.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام هندية أخبارا تفيد بأن المرحلة الثانية من اختبارات الحركة بالنسبة للسفينة المذكورة من المفترض أن تبدأ نهاية أكتوبر الجاري، وأن السفينة كانت قد انتهت من المرحلة الأولى من هذه الاختبارات أوائل أغسطس الفائت، والتي تم خلالها التحقق من أنظمة الطاقة الرئيسية فيها والأنظمة المساعدة وأنظمة التوجيه.

وأشار الموقع إلى أن وسائل إعلام هندية قد ذكرت بأن السفينة من المفترض أن تخضع لمرحلة ثالثة من الاختبارات في ديسمبر القادم، ومن المفترض أن تسلم للجيش الهندي في 15 أغسطس 2022، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال الهند.

من ناحية أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 زوارق مفخخة في الحديدة باليمن.

وأوضح التحالف أنه نفَّذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحية.

وكشف أن الزوارق الثلاثة المفخخة تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وأكد أن جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وفي صحيفة الوطن، اعتمد رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وستحل الهيئة الجديدة محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتضطلع بتنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

وتفصيلاً ستختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ واعتمادها من مجلس الوزراء، والعمل على إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.

كما تختص الهيئة بإعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء.

ومن ضمن اختصاصات الهيئة تطوير وتوحيد المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، هذا إضافة إلى إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة “ترانزيت” لضبط حركة الدخول والخروج في المنافذ والمناطق الحرة.

وتختص الهيئة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء.

وفي صحيفة الخليج، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إن الوزير سيرجي لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قبل ساعات من لقاء لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

من جانبه أكد عبداللهيان من موسكو، أمس الأربعاء، أنه يتوقع استئناف المفاوضات بشأن اتفاق بلاده النووي في فيينا «قريبا». وقال بعد محادثات أجراها مع نظيره الروسي لافروف «أكدت أننا نضع اللمسات الأخيرة حالياً على المشاورات في هذا الصدد وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا في فيينا».

وأكد لافروف أن إيران «مستعدة» لذلك، وأن «المجتمع الدولي ينتظر من الولايات المتحدة عودتها إلى شرعية الاتفاق النووي وإلغاء القيود غير القانونية التي تستهدف طهران».

وتعارض الحكومة الإسرائيلية جهود الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق.

وكان جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، أبلغ نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، مساء الثلاثاء، أن الدبلوماسية أفضل سبيل للحد من برنامج إيران النووي، غير أنه أكد من جديد تحذير بايدن لطهران من أن واشنطن قد تلجأ لخيارات أخرى إذا باءت المفاوضات بالفشل.

وفي صحيفة الانحاد، عيّنت الأمم المتحدة أمس، الدبلوماسي المخضرم ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية.

ورحّب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى إعلانه قرار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش القيام بهذا التعيين، بـ"مؤشر إيجابي" بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح.

وأضاف دوجاريك أن دي ميستورا سيتولى منصبه في الأول من نوفمبر.