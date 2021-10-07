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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكوين تحلق.. الدولار يستقر عند أعلى مستوياته منذ 14 شهرا

صدى البلد

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليورو اليوم الخميس، إذ زادت احتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

 

فقد استقرت العملة الأميركية عند 1.15525 دولار لليورو بعد أن ارتفعت إلى 1.1529 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل 94.252 بعد ارتفاع بما يقرب من 0.5 بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.

 

وأعاده ذلك إلى قرب أعلى مستوى في عام عند 94.504 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

 

واستقر الين الياباني، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير عند 111.44 للدولار، ليكون قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال آخر أسبوع ونصف الأسبوع.

 

وبالنسبة للعملات الرقمية، حلقت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 55800 دولار أمس، وكانت في أحدث تعاملات عند حوالي 54776 دولارا.

العملات المشفرة الين اليابانى القيمة السوقية الاحتياطي عملات العملة الأمريكية

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