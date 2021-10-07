أمين سر "تضامن النواب": المصريون دائماً فى قلب وعقل الرئيس السيسى

أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب أمين سر لجنة التضامن والأسرة، أن المصريين جميعاً فى قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم وما كتبه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقوله بالنص: "في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".

إضافة إلى توجية الرئيس السيسى تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال .

وأكد النائب حسن المير، أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى تؤكد أن جميع المصرية وفى القلب منهم صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة لهم مكانة مرموقة واهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيراً إلى اتفاقه التام مع هذه الكلمات المهمة من الرئيس السيسى والتى تعتبر بمثابة وسام شرف لكل من يتمنون إلى المؤسسة العسكرية المصرية مصنع الأبطال والرجال الأوفياء لمصر وشعبها.