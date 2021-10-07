عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحصيل 344 ألف جنيه مستحقات دكتور مصري بجدة.. تفاصيل

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية  جزء من مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل بلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا أي ما يوازي 344 ألفا و166 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

 

وبالمتابعة مع الملحق العمالى عبد الحليم محمود  القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قال :إنه بالتفاوض وديا مع كفيل مستشفي أندلسية بجده للحصول علي مستحقات الدكتور "عماد.ح" استشاري التجميل نجح المكتب في الحصول علي جزء من مستحقاته، وبلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا مع إعطائه تأشيرة خروج وعودة ، ورفض الدكتور عرض مقدم له من مستشفي السعودي الألماني بزيادة ١٠ آلاف ريال عن راتبه بمستشفي أندلسية للعمل معهم.

 

 

 

 

 

IMG_3611 - Copy
IMG_3611 - Copy
محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي جدة السعودية تحصيل 344 ألف جنيه جزء من مستحقات دكتور مصري

ترشيحاتنا

8 شركات مصرية في معرض موسكو للأغذية.. و7 ملايين دولار تعاقدات تصديرية

إدارة بايدن تضغط سراً على إسرائيل لتخفيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

على ٨٣ فدانا بـ ٦ مليارات جنيه.. "التموين" تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة للمنطقة اللوجستية في طنطا

جمال الحاجي يوضح سر تفوق منتخب مصر.. ويؤكد: دفاع ليبيا ضعيف

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

استحواذ وريادة|جنرال موتورز تتحدى تسلا في خطتها وتعلن طرازات جديدة

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

غلق ملف الحارس الجديد.. الأهلي يسعي لنزع فتيل أزمة أجايي

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

الهزار القاتل.. أفريقي ينهي حياة صديقه في الجيزة

العام الجديد| تعرف على عدد أيام الدراسة وموعد الامتحانات والإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ