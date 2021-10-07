تحصيل 344 ألف جنيه مستحقات دكتور مصري بجدة.. تفاصيل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية جزء من مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل بلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا أي ما يوازي 344 ألفا و166 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبالمتابعة مع الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قال :إنه بالتفاوض وديا مع كفيل مستشفي أندلسية بجده للحصول علي مستحقات الدكتور "عماد.ح" استشاري التجميل نجح المكتب في الحصول علي جزء من مستحقاته، وبلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا مع إعطائه تأشيرة خروج وعودة ، ورفض الدكتور عرض مقدم له من مستشفي السعودي الألماني بزيادة ١٠ آلاف ريال عن راتبه بمستشفي أندلسية للعمل معهم.