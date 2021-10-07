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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: إزالة أعمال بناء مخالف في العامرية ثان

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وفي هذا الإطار، رصدت وحدة الإزالة بحي العامرية ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حالة بناء مخالف بعزبة ابراهيم صالح، وتم هدم المباني بالطوب الابيض في عزبه ابراهيم صالح.

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وأشار اللواء أشرف بهجت إلى أن جاري متابعة ورصد المخالفات لردع المخالفين، وأنه يتم تضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور. 

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

الاسكندرية مخالفة محافظة الاسكندرية مخالفات البناء كورونا المستجد الدكتور مصطفى مدبولى توجيهات الرئيس وزارة التنمية المحلية

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