أحمد عز: لا أمتلك حساباتا على "فيس بوك" وأكونت موثق ينتحل شخصيتي | خاص

أكد النجم أحمد عز، أنه لا يمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا سوى على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وقال أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد: "لا أمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا باستثناء تويتر الذي انضميت له مؤخرا".



وتابع أحمد عز: "هناك حساب على فيس بوك موثق ويتحدث باسمي.. وهو في الحقيقه غير تابع لي ولا يمت لي بصلة.. وأرجو من الصحافة عدم نقل أي أخبار من هذا الحساب لأنه مزيف وأنا اتخذت إجراءات إغلاقه خلال الساعات الماضية".



وتخطي فيلم "العارف" للنجم أحمد عز حاجز الـ ٦٠ مليون جنيه في إيرادات شباك تذاكر الموسم السينمائى الحالي وذلك بعد عرضه يوم 14 يوليو الماضى.

وبذلك يكون فيلم العارف للنجم أحمد عز أول فيلم يتخطى ٦٠ مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف، ويستمر في صدارة إيرادات الموسم.

وشهد العام ونصف الماضيين اتخاذ دور العرض العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا مثل نسب التشغيل التي لم تصل حتى الآن الى النسبة الكاملة، وذلك ألقى بظلاله على أرقام إيرادات الأفلام طرحت خلال هذه الفترة، حتى استطاع "العارف" تخطى ٦٠ مليون جنيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى ٦٠ مليون و ١٤٣ ألف و ٩٨٧ جنيها ومن المتوقع أن تزداد ايراداته خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم العارف :

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث فيلم العارف :

العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

أفلام تعرض حاليا في السينمات

ويعرض فى السينمات حالياً بجانب فيلم "العارف" أفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى، و"الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى، و"موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز واياد نصار وأسماء أبو اليزيد وماكو لناهد السباعي وعروستي لجميلة عوض وأحمد حاتم وفيلم ٢٠٠ جنية لاسعاد يونس ودينا فؤاد وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم .