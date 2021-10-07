رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي وموسم الشتاء بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، والعام الدراسي الجديد، بالإضافة لتنظيم حملات المتابعة الميدانية لمواعيد الغلق الشتوية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية كلا من بنطاق مركزه، بهدف تحقيق عملية الانضباط ورفع الإشغالات وإزالة التعديات علي حرم الطريق، ورفع تراكمات القمامة ضمن أعمال منظومة النظافة العامة.

ووجه "القاضي الوحدات المحلية، بمتابعة انتظام سير الأعمال لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس ومدي الالتزام التام بمعايير الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة للمتابعة الميدانية للحالة العامة لمخرات السيول والتام من مدي جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء تحسبا لحدوث اى ظواهر طبيعية.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، الحالة العامة بعدد من مخرات السيول الصناعية، شملت مخر بدير أبو حنس، ومخر البرشاوي، مخر الضبع، ومخر درب عطا، مخر دير ابوحنس الشمالى، ومخر دير ابوحنس الجنوبى، ومخر الشيخ عبادة الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع هندسة الري التابعة للمركز، بالإضافة انه تم المرور على عدد من المدارس، شملت مدرسة الثانوية العسكرية بحى جنوب المركز، ومدرسة السادات بنين الإعدادية، ومدرسة الشهيد محمد حامد الإعدادية بنات، ومدرسة الثانوية بنات بحي شمال المركز، كما تم تحرير 79 مخالفة خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات ورفع تراكمات النظافة، بالإضافة انه تم متابعة مدي الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية، من خلال المرور على المحال التجارية وكافة القطاعات الخدمية.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 10 مخالفات لمواطنين لعدم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية خلال الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية بالمرور على وسائل النقل العام والمواصلات، والمطاعم والمقاهي والكافتيريات.