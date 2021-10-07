هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

هيمنت مصر على لقب فئتي الرجال والسيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش اليوم، الخميس.
وفاز مصطفى عسل، المصنف العاشر على العالم، بلقب فئة الرجال بفوزه في النهائي على مواطنه طارق مؤمن، المصنف الرابع، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ونجح عسل في تحويل تأخره في أول شوطين إلى فوز مستحق بنتيجة 5 /11 و5 /11 و11 /9 و12 /10 و11 /3.
وبات عسل، البالغ عمره 20 عاما، أصغر لاعب في التاريخ يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.
كما أحرزت المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، لقب فئة السيدات للمرة الثانية على التوالي.
وفازت “جوهر” على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة السادسة على العالم، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في النهائي.
وحسمت الفوز بنتيجة 9 /11 و11/ 9 و11/ 7 و11/ 3، لتصبح ثاني لاعبة في التاريخ تتوج باللقب مرتين متتاليتين بعد الماليزية نيكول ديفيد.