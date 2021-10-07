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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوزراء: ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية.. وتراجع قيمة العجز التجاري

صدى البلد

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهو تقرير ربع سنوي يهدف إلى تحليل الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والصادرات والأسواق المستهدفة في الآجال المختلفة (القصيرة، والمتوسطة، والطويلة)، كما يرصد التقرير صادرات مصر من السلع التي تتمتع بميزات نسبية. 

 

جاء ذلك في إطار دوره المحوري في دعم اتخاذ القرار، لا سيما في قضايا التنمية الشاملة، وحرصاً منه في الوقت نفسه على إتاحة معلومات واقعية وتقديم رؤى تحليلية شاملة يمكن الاعتماد عليها، في وضع السياسات وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، بهدف دعم متخذ القرار، واستمراراً لدوره الحيوي والفعال في هذا الصدد.

 

وتضمن التقرير في عدده الأول، نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تناول عرضاً للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن أهم الأسواق المستهدفة في الأجل القصير، والمتوسط والطويل، وأهم الفرص التصديرية للصادرات المصرية.

 

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2021 لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار خلال الربع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 15.4٪، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.1٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، كما شهدت الصادرات السلعية غير البترولية تحسنًا خلال الربع الأول من 2021 مقابل الفترة نفسها من عام 2020.

 

وسلط التقرير الضوء على تراجع قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 5.0% مقارنة بالربع السابق له، وتراجعًا بنسبة 2.1٪ عن الربع نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات غير البترولية، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية.

 

وأشار التقرير إلى أن سلعة اللدائن ومصنوعاتها جاءت على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الأول عام 2021 مقابل الربع الأول عام 2020؛ حيث سجلت نحو 626.9 مليون دولار خلال الربع الأول عام 2021 مقابل نحو 399.8 مليون دولار خلال الربع الأول عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 56.8٪، تليها سلعة حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ) بنسبة ارتفاع 132.9٪.

 

كما جاءت سلعة الوقود المعدني، زيوت معدنية، ومنتجات تقطير، كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2021؛ حيث سجلت نحو 809.9 مليون دولار مقابل نحو 883.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، تليها الفواكه والثمار القشرية، حيث سجلت نحو 635.3 مليون دولار خلال الربع الأول 2021 مقابل نحو 595.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

 

وأكد التقرير تراجع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2020 وهي فترة ذروة انتشار جائحة "كوفيد-19"، لتسجل نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار خلال الربع الأول عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 20.0٪.

 

وأظهر التقرير أن تركيا جاءت كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر؛ حيث بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال الربع الأول عام 2021 نحو 507.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 6.8٪ من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول عام 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 503.5 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 458.8 مليون دولار.

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