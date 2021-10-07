القصة الكاملة لأزمة عدم حضور مسئولي الزمالك حفل افتتاح كأس العالم لليد

اشتعلت الساحة الرياضية خلال الأونة الأخيرة بأزمة جديدة بين الأهلي والزمالك أيضاً بسبب عدم حضور رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك حسين لبيب، لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية والمقامة في السعودية.

واختلفت الآراء والتصاريح الصحفية للكشف عن حقيقة ما حدث وهل تمت بالفعل دعوة رئيس نادي الزمالك أم لا، في حين حضر رئيسا النادي الأهلي الأسبق والحالي محمود الخطيب وحسن حمدي إلى الحفل.

وانتشرت الأقاويل أن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وجه دعوة للثنائي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحسن حمدي الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، لحضور حفل افتتاح بطولة العالم لأندية كرة اليد التي يشارك فيها الزمالك، وتجاهل حسين لبيب رئيس الأبيض.

وسادت حالة من الغضب لدى جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارته، بحسب ما أكده حسين السمري عضو المجلس، الذي أكد بأنه لم يتم دعوة لبيب لحضور حفل الافتتاح.

اللجنة المنظمة ليس من اختصاصنا دعوة احد

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، عن سبب عدم دعوة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة ناد الزمالك، لحضور فعاليات البطولة.

وقال مصدر في اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" مبدئيًا، اللجنة المنظمة لمونديال اليد لم تقم بدعوة أي أحد لحضور حفل الافتتاح أو البطولة بشكل عام، لأنها اختصاص الاتحاد الدولي لكرة اليد."

وأضاف:" إذًا الدعوات أمر خاص بالاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيسه، ولا يتم توجيه الدعوات لرؤساء الأندية المشاركة في البطولة، لأنه مُخول لهم بالأساس حضور البطولة بدون دعاوي، كونهم رؤساء أندية مشاركة في البطولة."

وتابع:" على سبيل المثال، يمكن دعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس نادي ريال مدريد، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي تمت دعوته، ولا يمكن أن يدعو الاتحاد الدولي شخص مدعو أساسًا لحضور البطولة بصفته رئيس النادي، كحسين لبيب، أو خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على سبيل المثال."

وزاد:" لكل ناد الحق في طلب استخراج 50 تأشيرة لتكون قوام البعثة في البطولة، بالنسبة لنادي الزمالك فقد تم استخراج ما يقرب من 50 تأشيرة بالفعل، وتم استخراج تأشيرة لـ حسين لبيب لحضور البطولة لكنه لم يحضر."

عدم دعوة رئيس الزمالك علامة استفهام

بالمقابل أوضح المدير التنفيذي لنادي الزمالك حسين السمري، أن حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة بالأبيض، لم يتلق دعوة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يشارك فيها فريق اليد الأبيض.

وأضاف السمري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء أون تايم" المصري: "رئيس نادي الزمالك لم يتلق أي دعوة لحضور افتتاح كأس العالم، لكن عدم حضور الفريق لحفل الافتتاح ليس له علاقة بعدم توجيه دعوة لرئيس النادي، ولكن لأن السيارة التي كانت من المفترض أن تنقل اللاعبين لم تأت!".

وأكمل المدير التنفيذي مداخلته قائلاً: "رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هو المنوط بإرسال الدعوات، ولم يدعو الكابتن حسين لبيب كما دعا آخرين، هناك علامة استفهام، عدم دعوة رئيس الزمالك غير مبررة، حتى وإن وجه الدعوة لأخرين، وكان الأولى دعوة رئيس الزمالك باعتبار أن ناديه مشارك في البطولة".

إذا كان هناك دعوة يجب اظهارها

ومن جانبه طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بإخراج صورة من الدعوة التي وجهتها لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحضور حفل افتتاح البطولة.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أتمنى من اللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية، إخراج صورة من الدعوة التي وجهت لرئيس نادي الزمالك لحضور حفل مراسم افتتاح البطولة للإعلام”.

وتابع ميدو: “ حسين لبيب أكد لي شخصيا أنه لم يتلقى أي دعوة سواء رسمية أو شفهية لحضور الحفل.. والدكتور حسين السمري أكد لي أمس عبر برنامجي أوضة اللبس نفس كلام رئيس النادي”.