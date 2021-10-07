ضبط 23 تاجر مخدرات بحملة بطوخ فى القليوبية

تمكنت مباحث مركز طوخ فى القليوبية بالتنسيق مع مكتب المخدرات القبض على 23 تاجر مخدرات، في حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن على البؤر الإجرامية بقرى مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات والسلاح وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية.



واستهدفت الحملة قرى مركز شرطة طوخ وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 13 قطعة سلاح ناري وأبيض وضبط 23 تاجر مخدرات.



وضبط بحوزتهم كميات من المواد والأقراص والهيروين والأستروكس والشادو، كما تم ضبط عاطلين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية سرقة.



كما تمكنت الحملة التي شارك فيها ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7276 حكمًا قضائيا متنوعًا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم اب ونجله بدائرة مركز شرطة قليوب بحوزتهما أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار إلى جانب كمية من المواد المخدرة من الهيروين والحشيش وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات لفحصها.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود معلومات لمباحث المركز بقيام عاطلين مقيمان بدائرة المركز بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



وعلى الفور جرى تشكيل حملة مكبرة وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط كلا من "مجدى م إ" 43 سنة عاطل و"محمد م م" 21 سنة وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و34 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 400 جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن 40 جرام ومبلغ مالى 2800 جنيها، و2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



من ناحية اخري شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية حملة على المصانع والورش التى تعمل وتدار بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت التفتيش والرقابه على المنشآت الصناعية والورش بمنطقة الوحدة العربية للتفتيش والرقابة ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى والموجوده داخل المناطق السكنية.



وأشار فوزى إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 4 مصانع تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه وعدم وجود سجل بيئى و خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وعدم التخلص الآمن للمخلفات الصلبه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



من جانبها قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات ورفع القمامة بنطاق شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير للشارع، والتي ستعمل على تحقيق نقلة نوعية بالمنطقة من العشوائية إلى المظهر الحضارى اللائق.