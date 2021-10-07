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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: المرور على 295 منشأة طبية وغلق 45 وإنذار 47 آخرين

صدى البلد

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة تفتيشية مكبرة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية وإتباع سياسة مكافحة العدوى.


حيث أشارت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على (295) منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أسبوعين في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجارى ، وتم غلق عدد (45) منشأة طبية مخالفة ، كما أنه جارى إستصدار قرار غلق لـ  ( 47) منشأة أخرى ، وإنذار عدد (96) منشأة ، موضحة بأن عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات (106) منشأة ، فضلا عن رصد (54) منشأة مخالفة لسياسات مكافحة العدوى و (75) منشأة غير مرخصة و ( 44) مخالفة لاشتراطات التراخيص وعدم وجود عمالة غير مؤهلة ، فضلا عن تحرير محاضر لأدوية منتهية الصلاحية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .


 وتهيب مديرية الشئون الصحة بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

محافظة المنوفية المنوفية مديرية الصحة حملات العلاج الحر

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