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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة مشروعك وفرت تمويل لأكثر من 13 ألف مشروع بقيمة تصل لمليار و700 ألف وفرت 20 ألف و700 فرصة عمل ببني سويف

غنيم: تمويل أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة تصل لمليار و700 ألف جنيه ببني سويف

صدى البلد

صرح الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بأن إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، وصل إلى مليار و691 مليونا و580 ألف جنيه، استفاد منها 13 ألفا و148 مشروعا، ووفرت 20 ألفا و732 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى 7 أكتوبر 2021

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وأكد المحافظ أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة فى المشروع وهى “مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، الإسكندرية”، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين)، خاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

 

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير، الذى أعدته نهى محمد، مدير "مشروعك"، على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

 

 

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