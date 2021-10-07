رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

أعلن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب، والملقب بـ “ خليفة محمد صلاح”، انتقاله رسميا إلى صفوف وادي دجلة، على سبيل البيع النهائي.

وأكد يوسف حسن لـ “ صدى البلد”، أنه فضل الانتقال إلى وادي دجلة، رغم عرض النادي الأهلي، نظرا لحاجته إلى المشاركة بشكل أساسي، وإثبات نفسه".

وأوضح يوسف حسن، أن انتقاله إلى الأهلي يظل خيارا ممكنا، في المستقبل، لكن بعد اكتسابه مزيدا من الخبرات مع وادي دجلة.

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك حالة من القلق داخل النادى الأهلى بشأن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم .

وقال شوبير عبر برنامج الإذاعى : “ فى حاجة من القلق تجاه ، مش فاهمه شوية هيجدد سنة، وشوية العلاقة محترمة والكلام بيروح وبيجى ” .

وأضاف شوبير : “ موسيمانى يقود تدريبات الأهلى بشكل طبيعى فى الوقت الحالى ، ولكن لدى تحفظ على عدم خوضه مباريات ودية خلال الأيام الجارية، وذلك لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة ”.