تنفيذ 755 حكما وضبط 529 مخالفة مرورية و 24 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم " الخميس" حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط متهمين ، وبحوزتهم (5) أسلحة نارية ، وكمية من نبات البانجو تزن 3 كيلو جرام ، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 755 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 145 حكم حبس جزئي، و 28 حكم حبس مستأنف، و 416 حكما بغرامات، و 164 حكما بمخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية ، علاوة علي ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 529 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة ودراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 90 مخالفة، وتحرير 134 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 54 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 83 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 116 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 43 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل ـــ دائرة قسم شرطة أول أسوان ، وهو ما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.